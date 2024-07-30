Операция "Багратион" в лицах: командующий 2-м Белорусским фронтом генерал армии Г. Ф. Захаров

Москва, 17 июля 1944 года. Более 57 тыс. бывших военнослужащих вермахта с позором прошли по улицам советской столицы. Они мечтали пройти по московским улицам как победители, а пришлось брести под конвоем. За колоннами неудачливых завоевателей проследовали поливальные машины, символически отмыв советскую землю от гитлеровской нечисти.

Участниками шествия отобрали немецкие военнопленные, захваченные в ходе наступательной операции "Багратион", которую сегодня по праву называют триумфом советского военного искусства. За успехом масштабной битвы, в которой с обеих сторон участвовали 4 млн человек, безусловно, стоял высокий уровень военного искусства и полководческий талант. К таким талантливым полководцам относился и Георгий Федорович Захаров, который, кстати, считался одним из самых образованных в военном отношении командиров Красной Армии.





Признанием заслуг и способностей генерал-полковника Захарова стало его назначение 4 июня 1944 года на должность командующего 2-м Белорусским фронтом. Это был его звездный час.

Трудное детство и постоянная учеба

Жизненный путь будущего генерала начался 5 мая 1897 года в семье крестьянина-бедняка Федора Захарова, состоявшей из 13 душ. Когда Грише было 11 лет, отец отвез его в Саратов, где он работал учеником на гвоздильном заводе, подмастерьем в сапожной и портняжной мастерских, а упаковщиком на складе. В 1915 году Георгий Захаров был призван в Русскую армию и принимал участие в Первой мировой войне. В 1919 году он перешел в Красную Армию. Впоследствии обучался на пехотных курсах, в Военной академии имени М. В. Фрунзе, Академии Генерального штаба.

В межвоенный период Георгий Федорович прошел путь от командира батальона до начальника штаба Уральского военного округа. С 1941-го до начала 1944 года он занимал руководящие должности на разных фронтах (Брянском, Западном, Северо-Кавказском, Юго-Восточном, Сталинградском, Южном). А весной 1944 года, незадолго до назначения командующим войсками 2-го Белорусского фронта, получил звание генерал-полковника и был награжден орденом Суворова 1-й степени за успешное проведение боевой операции при освобождении Севастополя.

Рекомендация от самого маршала Василевского



2-й Белорусский фронт был образован 17 февраля 1944 года. Войска этого фронта принимали участие в Полесской наступательной операции (15 марта - 5 апреля 1944 года), в ходе которой был нанесен урон ковельской группировке противника. Но 5 апреля 1944 года фронт был расформирован, а его войска переданы на укомплектование белорусского фронта. Однако спустя 20 дней фронт вновь был восстановлен, а в последующем его войска (три общевойсковых и одна воздушная армия) приняли участие в операции "Багратион". К слову, именно 2-му Белорусскому фронту было предоставлено право одним из первых начинать эту операцию.

Сталин попросил также сообщить свои предложения о начальниках штабов, создаваемых на белорусском направлении фронтов, и наметить из состава войск 4-го Украинского фронта известный мне и наиболее опытный высший командный состав, который полезно будет использовать при проведении белорусской операции. Обдумав это, я несколько позднее назвал двух командармов - Захарова и Крейзера. Вот что писал в своих мемуарах начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза Александр Василевский

Тактический ход, который сломал оборону противника

2-й Белорусский фронт наносил вспомогательный удар на могилевско-минском направлении. Здесь не имелось мощных средств для прорыва, чтобы вести наступление одновременно всеми армиями, находящимися в первом эшелоне.

Факт Перед началом операции "Багратион" в составе 2-го Белорусского фронта было около 220 тыс. штыков, более 4800 орудий и минометов, свыше 270 танков и самоходно артиллерийских установок. Противостоящая этому фронту 4-я полевая армия вермахта насчитывала порядка 114 тыс. человек. Причем немцы находились в обороне, заблаговременно подготовленной и хорошо продуманной.

Для того времени в военном искусстве считалось нормой, когда наступающий имеет трехкратное и более превосходство в живой силе и технике. А у 2-го Белорусского фронта такого превосходства не было. Поэтому Захаров принял следующее решение: после того как они прорвут оборону противника, создать подвижную группу, чтобы она наступала через брешь и была своеобразным тараном перед наступающими войсками 2-го Белорусского фронта. Это было очень грамотное решение, которое позволило сломать оборону противника.

Но Георгий Федорович отдавал себе отчет в том, что противник сильно укреплен: имел три полосы обороны, где все было подготовлено и пристрелено (то есть немцы могли стрелять и в темноте), а также ему известны все возможные броды, где советские войска могут попытаться наладить пантонные переправы. Захарову нужно было провести эту операцию, учитывая возможности своего фронта (по факту, самого слабого из всех). Также он прекрасно понимал, что ему не передадут никакие резервы и оперировать можно будет только имеющимися в его распоряжении силами.

Войскам предстояло форсировать реки Проня, Бася, Реста, глубоководный и широкий Днепр. Замысел операции "Багратион" был в том, что войска 2-го Белорусского фронта играют вспомогательную роль. Их задача была как бы поддавливать противника, но при этом еще и овладеть Могилевом, Чаусами, Шкловом, Белыничами, чтобы ввести врага в заблуждение.

И со своей задачей 2-й Белорусский фронт справился. Успеху способствовало исключительное мужество солдат и, конечно, полководческий талант Захарова.

Уже 28 уже июня Ставка Главнокомандования получила сообщение о том, что Мозырь освобожден. Одновременно с Мозырем были освобождены и такие города, как Быхов и Шклов, что было очень важно в силу их коммуникационного значения.

Могилев - наш!

Сам Могилев был хорошо укреплен. Этот был город-крепость. Согласно приказу фюрера, без ходатайства командующего группы армий "Центр" и личного решения Гитлера этот город оставить было нельзя. Поэтому командующий гарнизоном генерал-майор Эрдмансдорф и не принял капитуляцию, которая ему была предложена. Штурм Могилева носил ожесточенный характер.

По разным данным, в так называемый могилевский котел попало от 10 до 20 тыс. вражеских солдат. Это был большой успех. Могилев был обойден с флангов, тем самым лишив противника оперативного простора. А затем части 49-й и 50-й армий 2-го Белорусского фронта при содействии 4-й воздушной армии замкнули кольцо окружения вражеской группировки войск.

С вечера 27 июня до утра 28 июня гитлеровцы предпринимали несколько попыток прорыва из города. Но советские войска выставили заслоны и не дали им это сделать. Далее бои развернулись уже на улицах города. Вечером 28 июня войска 2-го Белорусского фронта освободили Могилев от немецко-фашистских захватчиков.

В ночь на 27 июня войска форсировали Днепр и продолжали наступление. Обходным маневром войск 50-й и 49-й армий с севера и юго-запада штурмом, с уличными боями в течение суток овладели мощным опорным пунктом, крупным узлом железных и шоссейных дорог, областным центром, городом Могилевом. Захаров в донесении Сталину передавал

Освобождение городов и ликвидация лагерей смерти

С именем Георгия Федоровича Захарова связана и Минская наступательная операция 1944 года. Она стала совместной наступательной операцией войск 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов и была проведена с целью окружения минской группировки группы армий "Центр" и освобождения столицы БССР.





Командующий войсками 2-го Белорусского фронта, ставя в те дни задачи армиям, приказывал: "Организуя стремительное движение войск, впереди каждой армии на удалении 30-50 км иметь сильные армейские подвижные отряды. Задачи отрядов - вести дальнюю разведку, захватывать важные рубежи, переправы через реки, расчищать дороги от небольших групп противника. В бой с крупными силами врага не ввязываться, а обходить их".

Захаров приказал 49-й и 50-й армиям выделить пять дивизий для ликвидации окруженных войск противника, частью сил обойти немецкие группы с севера и юга, расчленить их и уничтожить в лесах севернее и северо-восточнее Волмы.

В задачи 2-го Белорусского фронта входило не только освобождение населенных пунктов, но еще и ликвидация лагерей, мест массового уничтожения людей. К слову, только в Могилеве таких мест было 5, а в Минске - 9.

Когда шли бои за освобождение Беларуси, нацисты, отступая, загружали детей в эшелон и возили как живой щит. Как только советская авиация начинала бомбить, немецкий поезд останавливался, и детей выгоняли на улицу. Видя их, летчики прекращали огонь.

В Могилевской наступательной операции полководческий талант Захарова проявился особенно ярко - он показал способности военного тактика и стратега, а также умение мудро ориентироваться в сложившейся обстановке. Кстати, за мужество, проявленное в ходе этой операции, 113 человек получили звание Героя Советского Союза.

Успешное выполнение задач и понижение в должности…

2-й Белорусский фронт успешно выполнил поставленные задачи: прорвал сильную оборону противника, освободил Могилев, во взаимодействии с другими фронтами загнал 100 тыс. немцев в "котел" под Минском, освободил Минск, Гродно и Белосток. Захарову в июле 1944 года было присвоено звание генерала армии и вручен орден Суворова 1-й степени.

Однако, несмотря на боевые успехи, в конце ноября 1944 года Захарова понизили в должности. Сталин снял его с поста командующего фронтом и назначил командующим 4-й гвардейской армией 3-го Украинского фронта.

А 2-й Белорусский фронт впоследствии возглавил маршал, Герой Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский.

"Принимаю должность от генерала армии Захарова. Сознаюсь, что мне было очень неловко перед ним, ведь он хорошо командовал, и вдруг я пришёл на его место. Мне-то еще полбеды - заступаю на равнозначную должность, а Захаров назначается, формально говоря, с понижением", - вот что по этому поводу позже написал Рокоссовский.

Великий полководец, который так и не стал маршалом

Георгий Федорович окончил участие в боевых действиях Великой Отечественной войны Пражской операцией, в результате которой был завершен разгром вооруженных сил нацистской Германии, полностью освобождена территория Чехословакии и при активной поддержке боевых дружин ее столица - Прага.

Через 16 лет после окончания Великой Отечественной войны, анализируя деятельность своего соратника и заместителя, один из самых известных советских полководцев Андрей Иванович Еременко, подчеркнул, что Захаров был волевым генералом, обладавшим организаторскими способностями и имевшим хорошую оперативную подготовку.





Георгий Федорович Захаров занимает достойное место в пантеоне советских военачальников периода Великой Отечественной войны. Он был награжден высшими орденами Советского Союза, полководческими орденами, прошел всю войну, проявил себя достойно. И он, безусловно, заслуживает того, чтобы не быть забытым.

В отличие от других командующих фронтами, участвовавших в операции "Багратион", Захаров не стал ни маршалом, ни Героем Советского Союза. Но его награды впечатляют: 10 советских орденов и один иностранный.

Умер Георгий Федорович Захаров в январе 1957 года, не дожив трех месяцев до своего 60-летия. В память о великом герое и легендарном полководце именем Георгия Захарова названы улицы в Минске, Гродно, Волковыске.