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Операция "Багратион" в лицах: маршалы Г. К. Жуков и А. М. Василевский
166 дивизий, 9 стрелковых бригад, 12 танковых и механизированных корпусов, 7 полевых укрепленных районов и военная флотилия - всего 2,5 млн человек, свыше 36 тыс. орудий и минометов, 5,200 тыс. танков и более 6 тыс. самолетов было задействовано в июне 1944 года при проведении величайшей битвы Великой Отечественной войны, операции "Багратион".
Планирование и подготовку наступательной операции начали весной 1944-го. Для разгрома противника было задействовано четыре фронта, которые объединяли 20 общевойсковых и 2 танковые армии. Войска фронтов поддерживали авиация и ПВО, с ними тесно взаимодействовали партизаны. Координацию действий фронтов осуществляли представители Ставки, маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Александр Василевский.
Георгий Константинович Жуков - признанный полководец, маршал, Герой Советского союза, заместитель Верховного Главнокомандующего (то есть заместитель Сталина). Он неоднократно руководил советскими войсками на различных фронтах, принимал участие в самых разнообразных операциях, проявил себя как пожарный советского фронта там, где необходимо было срочно и энергично действовать, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.
Он был выходцем из обычной рабочей семьи. Начинал службу еще во время Первой мировой войны с самых низших чинов. Потом в Красной Армии был на командных должностях, пройдя все ступени, он поднялся на самую высокую. Да, как и все, он допускал ошибки, но главное было в том, что он учился на своих ошибках.
О Жукове сослуживцы отзывались как о властном человеке, который умел ставить задачи и добиваться их исполнения любым путем. Такая черта военачальника очень импонировала Иосифу Сталину.
Александр Михайлович Василевский был одногодкой Жукова (родился в 1895 году). Во время Первой мировой войны дослужился до звания штабс-капитана, перешел на сторону советской власти, сделал блестящую карьеру в Красной Армии. В начале 1930-х годов на одном из учений его заметили. А в 1942 году Василевский стал начальником Генерального штаба Красной Армии (сменил на этой должности своего учителя маршала Шапошникова).
Василевский - тот полководец, которому удавалось совмещать и эффективное командование войсками на фронте, и разработку сложнейших стратегических наступательных операций. Что он и делал на протяжении Великой Отечественной войны.
Факт
Звания Маршала Советского Союза Александр Василевский был удостоен спустя 29 дней после того, как ему было присвоено предыдущее звание - генерал армии. Это был уникальный случай в советской практике.
Василевский отличался уравновешенным характером и рассудительностью. С подчиненными он говорил в спокойном тоне. Полной противоположностью ему был Жуков. Поэтому они взаимодополняли друг друга.
Первые кавалеры Ордена Победы
Весной 1944 года, накануне проведения операции "Багратион", Жуков, и Василевский находились непосредственно в войсках. Жуков командовал 1-м Украинским фронтом, а Василевский в это время был в Крыму. При осмотре освобожденного советскими войсками Севастополя его машина подорвалась на мине. Александр Михайлович получил ранение и некоторое время находился на лечении.
То, что в Великой Отечественной войне победа будет за Красной Армией, в 1944 году было понятно всем - и советскому командованию, и мировому сообществу, и даже врагам, хотя они и продолжали отчаянно сопротивляться. Этому свидетельствует и тот факт, что в 1944 году был выпущен Орден Победы, которым, кстати, впоследствии были награждены и Жуков, и Василевский.
Жуков был кавалером ордена номер один, Василевский - кавалером ордена номер два. А орден номер три получил сам Сталин.
Кстати, номеров на самих орденах не было, потому что они изготавливались не на фабрике "Гознака", а в специальной ювелирной мастерской. Ордена были очень дорогими, работа по их изготовлению была невероятно кропотливой.
Специальные прозвища и полная секретность
Особенностью операции "Баратион" являлось то, что в ней были как бы два начала. Была поставлена цель скрыть от немецко-фашистских захватчиков истинный ее замысел.
Накануне операции были даже введены специальные кодовые прозвища Верховного Главнокомандующего и полководцев. В частности, Сталин получил прозвище "Семенов", Жуков - прозвище "Жаров", а Василевский "Владимиров". Именно под такими фамилиями они отправляли радиотелеграммы, шифровки и какие-то донесения.
Жуков с Василевским настаивали на том, чтобы удар, который наносился в Беларуси, развивался не по направлению к Польше, а проходил несколько севернее, по направлению к Восточной Пруссии. Все это привело к тому, что Красной Армии пришлось проводить весьма тяжелую и кровопролитную Восточно-Прусскую операцию.
В операции "Багратион" планировалось задействовать огромное количество солдат, орудий и техники. Поэтому Сталин посчитал целесообразным отправить членов Ставки Верховного Главнокомандования непосредственно на рубеж боевых действий, чтобы они на месте координировали действия фронтов. А еще по прибытии их на место планировалось провести что-то наподобие оперативных учений, чтобы понять, насколько войска готовы к предстоящему наступлению.
Так, маршал Василевский 4 июня 1944 года отбыл на 3-й Белорусский фронт, а маршал Жуков 5 июня 1944 года - на 1-й Белорусский фронт. О том, как идет подготовка к наступательной операции, Жуков и Василевский докладывали Сталину ежедневно.
22 июня 1944 года исполнилось три года, как началась Великая Отечественная война. Войска наших западных фронтов готовились перейти в ближайшие дни в решительное наступление. Каждый из нас ждал его с нетерпением. В те дни особенно активно действовали белорусские партизаны. Они выводили из строя железные дороги в тылу врага. За одну ночь на 20 июня было подорвано более 40 тыс. рельсов. И так все было готово к решительному наступлению. Однако на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах операция "Багратион" началась не совсем так, как нам хотелось бы. Погода не считалась с нашими планами. Небо затянули сплошные облака, и авиацию дальнего действия нам удалось использовать лишь частично. С волнением ожидали мы первых вестей с поля боя. Внимательно следила за ходом событий и Ставка. Верховный Главнокомандующий в тот день неоднократно вызывал меня по телефону. Знаю, что звонил он и другим руководящим военачальникам на этих фронтах.
Два совершенно разных маршала
Если брать деятельность Василевского, то можем видеть, как он стремится контролировать и взаимодействие обоих фронтов - 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского. Так, перед наступательной операцией "Багратион", он дважды посещает войска обоих фронтов, перелетая из одного места в другое.
Жуков поступил несколько по-другому. Он понимал, что 2-й Белорусский фронт наносит вторичный удар, и задача этого фронта - буквально сдвинуть фашистов в котел, который с севера должен быть образовать 3-й Белорусский фронт, а с юга - 1-й Белорусский фронт.
Поэтому Жуков доверил командование 2-м Белорусском фронтом своему заместителю генерал-полковнику Сергею Штеменко, который вместе с ним прибыл на фронт. А сам сосредоточился на подготовке боевых действий 1-го Белорусского фронта, не забывая про 1-й Украинский фронт.
Во время самой наступательной операции "Багратион" маршалы Василевский и Жуков не покинули вверенные им фронты. Как оказалось впоследствии, большую роль сыграло их оперативное и стратегическое видение проблемы. В целом и Жуков, и Василевский успешно справились со своей задачей.
Жуков и Васильевский - это те полководцы, которые достигли высших ступеней военной власти в Советском Союзе. Оба стали маршалами, оба были кавалерами Ордена Победы, награждены званиями Героя Советского Союза. Тем не менее, разница между ними была существенная.
Жуков больше стремился к командной работе. В одной из его довоенных характеристик так и указано, что он чурается штабной работы. Тем не менее, накануне Великой Отечественной войны он занимал должность начальника генерального штаба, но настойчиво потребовал, чтобы его направили непосредственно на фронт. Возможно, именно тогда и проявился талант Жукова, чем-то схожий с талантом Суворова: быстрота, глазомер, натиск, сила, моментальное принятие решений. Василевский в этом плане был более мягок, интеллигентен, но это никак не умаляло его командных и военных качеств.
После окончания войны маршал Жуков около 10 лет трудился над книгой "Воспоминания и размышления", говоря о необходимости донести до последующих поколений героический дух войны. Создание этой книги можно назвать его вторым подвигом. Ветераны поставили "Воспоминания и размышления" Жукова на первое место среди мемуаров о Великой Отечественной войне. Именно им - живым и павшим солдатам - их великому подвигу, их мужеству, храбрости, героизму, безграничной самоотверженности во имя Родины, во имя будущих поколений посвятил свою книгу маршал.
Александр Василевский после войны, так же, как и Жуков, отдавал много сил делу военно-патриотического воспитания советских людей, особенно молодежи. В своих статьях, выступлениях перед молодыми воинами он постоянно напоминал о необходимости отдавать себя избранному делу сполна, трудиться вдохновенно и с максимальной пользой для общества, гордиться своим званием защитника Родины. "Наша военная служба, - писал он, - не знает более почетного звания, чем звание солдата. С этим званием советский народ связывает и бескорыстное служение Отечеству, и верность долгу перед ним, и героизм в военных действиях. Носить звание советского солдата почетно. Солдат - профессия мужская".
А если бы война не закончилась весной 1945-го?..
Оценку деятельности Жукова и Василевского дала сама история. Конечно, цена победы была очень высока. Но они выполнили поставленную перед ними задачу - удачно провели мощную наступательную операцию "Багратион", от исхода которой фактически зависел исход Второй мировой войны.
Сегодня открываются новые сведения о том, что могло бы быть, если бы гитлеровские войска вовремя не остановили. Опубликованные совсем недавно ФСБ России рассекреченные материалы допросов одного из ближайших сподвижников министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса группенфюрера Вернера Вехтера свидетельствуют о том, что нацистская Германия планировала уже летом 1945 года применить атомную бомбу против СССР. Страшно подумать, что могло бы быть, если бы 9 мая 1945 года не был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
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