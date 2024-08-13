Операция "Багратион" в лицах: маршалы Г. К. Жуков и А. М. Василевский

166 дивизий, 9 стрелковых бригад, 12 танковых и механизированных корпусов, 7 полевых укрепленных районов и военная флотилия - всего 2,5 млн человек, свыше 36 тыс. орудий и минометов, 5,200 тыс. танков и более 6 тыс. самолетов было задействовано в июне 1944 года при проведении величайшей битвы Великой Отечественной войны, операции "Багратион".

Планирование и подготовку наступательной операции начали весной 1944-го. Для разгрома противника было задействовано четыре фронта, которые объединяли 20 общевойсковых и 2 танковые армии. Войска фронтов поддерживали авиация и ПВО, с ними тесно взаимодействовали партизаны. Координацию действий фронтов осуществляли представители Ставки, маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Александр Василевский.

Георгий Константинович Жуков - признанный полководец, маршал, Герой Советского союза, заместитель Верховного Главнокомандующего (то есть заместитель Сталина). Он неоднократно руководил советскими войсками на различных фронтах, принимал участие в самых разнообразных операциях, проявил себя как пожарный советского фронта там, где необходимо было срочно и энергично действовать, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.





Он был выходцем из обычной рабочей семьи. Начинал службу еще во время Первой мировой войны с самых низших чинов. Потом в Красной Армии был на командных должностях, пройдя все ступени, он поднялся на самую высокую. Да, как и все, он допускал ошибки, но главное было в том, что он учился на своих ошибках.

О Жукове сослуживцы отзывались как о властном человеке, который умел ставить задачи и добиваться их исполнения любым путем. Такая черта военачальника очень импонировала Иосифу Сталину.

Александр Михайлович Василевский был одногодкой Жукова (родился в 1895 году). Во время Первой мировой войны дослужился до звания штабс-капитана, перешел на сторону советской власти, сделал блестящую карьеру в Красной Армии. В начале 1930-х годов на одном из учений его заметили. А в 1942 году Василевский стал начальником Генерального штаба Красной Армии (сменил на этой должности своего учителя маршала Шапошникова).

Василевский - тот полководец, которому удавалось совмещать и эффективное командование войсками на фронте, и разработку сложнейших стратегических наступательных операций. Что он и делал на протяжении Великой Отечественной войны.

Факт Звания Маршала Советского Союза Александр Василевский был удостоен спустя 29 дней после того, как ему было присвоено предыдущее звание - генерал армии. Это был уникальный случай в советской практике.

Василевский отличался уравновешенным характером и рассудительностью. С подчиненными он говорил в спокойном тоне. Полной противоположностью ему был Жуков. Поэтому они взаимодополняли друг друга.

Первые кавалеры Ордена Победы

Весной 1944 года, накануне проведения операции "Багратион", Жуков, и Василевский находились непосредственно в войсках. Жуков командовал 1-м Украинским фронтом, а Василевский в это время был в Крыму. При осмотре освобожденного советскими войсками Севастополя его машина подорвалась на мине. Александр Михайлович получил ранение и некоторое время находился на лечении.

То, что в Великой Отечественной войне победа будет за Красной Армией, в 1944 году было понятно всем - и советскому командованию, и мировому сообществу, и даже врагам, хотя они и продолжали отчаянно сопротивляться. Этому свидетельствует и тот факт, что в 1944 году был выпущен Орден Победы, которым, кстати, впоследствии были награждены и Жуков, и Василевский.





Жуков был кавалером ордена номер один, Василевский - кавалером ордена номер два. А орден номер три получил сам Сталин.

Кстати, номеров на самих орденах не было, потому что они изготавливались не на фабрике "Гознака", а в специальной ювелирной мастерской. Ордена были очень дорогими, работа по их изготовлению была невероятно кропотливой.

Специальные прозвища и полная секретность

Особенностью операции "Баратион" являлось то, что в ней были как бы два начала. Была поставлена цель скрыть от немецко-фашистских захватчиков истинный ее замысел.

Накануне операции были даже введены специальные кодовые прозвища Верховного Главнокомандующего и полководцев. В частности, Сталин получил прозвище "Семенов", Жуков - прозвище "Жаров", а Василевский "Владимиров". Именно под такими фамилиями они отправляли радиотелеграммы, шифровки и какие-то донесения.

Жуков с Василевским настаивали на том, чтобы удар, который наносился в Беларуси, развивался не по направлению к Польше, а проходил несколько севернее, по направлению к Восточной Пруссии. Все это привело к тому, что Красной Армии пришлось проводить весьма тяжелую и кровопролитную Восточно-Прусскую операцию.

В операции "Багратион" планировалось задействовать огромное количество солдат, орудий и техники. Поэтому Сталин посчитал целесообразным отправить членов Ставки Верховного Главнокомандования непосредственно на рубеж боевых действий, чтобы они на месте координировали действия фронтов. А еще по прибытии их на место планировалось провести что-то наподобие оперативных учений, чтобы понять, насколько войска готовы к предстоящему наступлению.

Так, маршал Василевский 4 июня 1944 года отбыл на 3-й Белорусский фронт, а маршал Жуков 5 июня 1944 года - на 1-й Белорусский фронт. О том, как идет подготовка к наступательной операции, Жуков и Василевский докладывали Сталину ежедневно.

22 июня 1944 года исполнилось три года, как началась Великая Отечественная война. Войска наших западных фронтов готовились перейти в ближайшие дни в решительное наступление. Каждый из нас ждал его с нетерпением. В те дни особенно активно действовали белорусские партизаны. Они выводили из строя железные дороги в тылу врага. За одну ночь на 20 июня было подорвано более 40 тыс. рельсов. И так все было готово к решительному наступлению. Однако на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах операция "Багратион" началась не совсем так, как нам хотелось бы. Погода не считалась с нашими планами. Небо затянули сплошные облака, и авиацию дальнего действия нам удалось использовать лишь частично. С волнением ожидали мы первых вестей с поля боя. Внимательно следила за ходом событий и Ставка. Верховный Главнокомандующий в тот день неоднократно вызывал меня по телефону. Знаю, что звонил он и другим руководящим военачальникам на этих фронтах. Из воспоминаний Александра Василевского

Два совершенно разных маршала

Если брать деятельность Василевского, то можем видеть, как он стремится контролировать и взаимодействие обоих фронтов - 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского. Так, перед наступательной операцией "Багратион", он дважды посещает войска обоих фронтов, перелетая из одного места в другое.

Жуков поступил несколько по-другому. Он понимал, что 2-й Белорусский фронт наносит вторичный удар, и задача этого фронта - буквально сдвинуть фашистов в котел, который с севера должен быть образовать 3-й Белорусский фронт, а с юга - 1-й Белорусский фронт.

Поэтому Жуков доверил командование 2-м Белорусском фронтом своему заместителю генерал-полковнику Сергею Штеменко, который вместе с ним прибыл на фронт. А сам сосредоточился на подготовке боевых действий 1-го Белорусского фронта, не забывая про 1-й Украинский фронт.

Во время самой наступательной операции "Багратион" маршалы Василевский и Жуков не покинули вверенные им фронты. Как оказалось впоследствии, большую роль сыграло их оперативное и стратегическое видение проблемы. В целом и Жуков, и Василевский успешно справились со своей задачей.

Жуков и Васильевский - это те полководцы, которые достигли высших ступеней военной власти в Советском Союзе. Оба стали маршалами, оба были кавалерами Ордена Победы, награждены званиями Героя Советского Союза. Тем не менее, разница между ними была существенная.

Жуков больше стремился к командной работе. В одной из его довоенных характеристик так и указано, что он чурается штабной работы. Тем не менее, накануне Великой Отечественной войны он занимал должность начальника генерального штаба, но настойчиво потребовал, чтобы его направили непосредственно на фронт. Возможно, именно тогда и проявился талант Жукова, чем-то схожий с талантом Суворова: быстрота, глазомер, натиск, сила, моментальное принятие решений. Василевский в этом плане был более мягок, интеллигентен, но это никак не умаляло его командных и военных качеств.

После окончания войны маршал Жуков около 10 лет трудился над книгой "Воспоминания и размышления", говоря о необходимости донести до последующих поколений героический дух войны. Создание этой книги можно назвать его вторым подвигом. Ветераны поставили "Воспоминания и размышления" Жукова на первое место среди мемуаров о Великой Отечественной войне. Именно им - живым и павшим солдатам - их великому подвигу, их мужеству, храбрости, героизму, безграничной самоотверженности во имя Родины, во имя будущих поколений посвятил свою книгу маршал.

Александр Василевский после войны, так же, как и Жуков, отдавал много сил делу военно-патриотического воспитания советских людей, особенно молодежи. В своих статьях, выступлениях перед молодыми воинами он постоянно напоминал о необходимости отдавать себя избранному делу сполна, трудиться вдохновенно и с максимальной пользой для общества, гордиться своим званием защитника Родины. "Наша военная служба, - писал он, - не знает более почетного звания, чем звание солдата. С этим званием советский народ связывает и бескорыстное служение Отечеству, и верность долгу перед ним, и героизм в военных действиях. Носить звание советского солдата почетно. Солдат - профессия мужская".

А если бы война не закончилась весной 1945-го?..

Оценку деятельности Жукова и Василевского дала сама история. Конечно, цена победы была очень высока. Но они выполнили поставленную перед ними задачу - удачно провели мощную наступательную операцию "Багратион", от исхода которой фактически зависел исход Второй мировой войны.