Война стала трагедией и общей болью, но именно единство, мужество и любовь к Родине помогли народу выстоять. Наступательная операция по освобождению Беларуси была одной из самых массовых военных кампаний. С обеих сторон в ней участвовало более 4 миллионов человек. Точного количества погибших солдат и офицеров неизвестно и сегодня. Как неизвестна и цифра уничтоженных мирных жителей и сожженных деревень. Беларусь потеряла каждого третьего. Пожалуй, нет ни одной семьи, куда бы ни приходила похоронка на родных. С врагом сражались не только на полях брани, сотни тысяч наших предков уходили в леса - большой вклад в освобождение внесли партизаны. О том, что не забыто, Елена Бормотова.

Ужасы войны он знает не понаслышке. Артобстрелы, бомбардировки, смерть тысяч людей видел своими глазами. Глазами 11-летнего мальчика. Столько было Ивану Лемешко, когда нацисты захватили его родной Лоев.

Спасение пришло в октябре 1943-го - страшные бои, земля сотрясалась от снарядов. Отвоевывали каждый метр. Все было в дыму, копоти и гари. Начало освобождению Лоева положили части Центрального фронта. Они первыми форсировали Днепр и закрепились на этом участке. Несокрушимый, как казалось немцам, восточный вал был взят.

Занятая территория отыгрывала важную роль. Именно с Лоевского плацдарма началось активное освобождение юго-восточной части Беларуси.

Сегодня это место - в списке историко-культурного наследия первой категории, а это международное значение. Фамилии погибших освободителей - на мемориальных плитах, памятниках, обелисках и братских могилах по всей стране. И спустя 75 лет в нашей земле покоятся те, кто до сих пор считаются пропавшими без вести. Тысячи погибли в концлагерях.

Освобождение Беларуси - это сразу несколько наступательных операций, это действия подпольных групп, деятельность партизанских отрядов, бригад и соединений. Количество партизан к концу 1943-го - началу 1944-го равнялось сразу нескольким армиям на фронтах. Наступательная операция "Багратион" повлияла на ход мировой истории. Ведь ее итогом стало освобождение не только Беларуси, но и Европы.

21-й километр московского шоссе. Рукотворный Курган Славы, ставший символом несокрушимости, героизма и памяти. Нашей памяти о миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. О тысяче ста днях оккупации и каждом третьем белорусе, уничтоженном врагом. Именно здесь в 1944-м четыре фронта Советской армии нанесли сокрушительный удар и взяли в окружение 105-тысячную группировку гитлеровских войск армии "Центр" - одной из крупнейших в годы Второй мировой войны.