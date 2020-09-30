Операция "Посейдон" на Минском море

Соревнования среди антитеррористических подразделений проходят в эти дни в Беларуси. Сегодня - этап "Посейдон". Перед бойцами непростые условия. По замыслу, командам необходимо уничтожить бандитов, освободить человека, попавшего в руки террористов, при этом себя не выдать и не попасть в расставленные ловушки. Высадка и отход личного состава осуществляется на моторных лодках.



Этап "Посейдон" - эксклюзивная задумка отряда антитеррора "Алмаз". Именно его 30-летию посвящены эти сборы. В соревнованиях задействовано 8 команд. Две из них – легендарные российские подразделения "Рысь" и "Витязь". Завершится турнир финальной эстафетой – тогда и объявят тройку победителей. Определить фаворитов сейчас сложно. Развернулась нешуточная борьба. Отметим, бойцы "Алмаза" по традиции таких соревнований в конкурсе не участвуют. Для них важнее практическая польза организации спецназовского форума и обмен опытом с коллегами.



