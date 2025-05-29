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Оперетта с мировым именем вернулась в новом прочтении
"Марица" композитора Имре Кальмана опять в Белорусском государственном академическом музыкальном театре. Оперетта вернулась в новом прочтении. За свежее дыхание шедевра в Минске взялся народный артист России, профессор, солист Мариинского театра Юрий Лаптев. Национальный колорит раскроют традиционные танцы, чардаш в исполнении хореографической труппы. Романтичные венгерско-цыганские мотивы дополнят и дирижерские находки. 29 мая вечером - премьера.
Историю со счастливым концом подготовили под закрытие театрального сезона. Со спектакля начнется уже новый виток после летнего отдыха.