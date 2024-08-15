Оплачивали товары скомпрометированными банковскими картами - кибермошенникам из Гомеля грозит до 7 лет лишения свободы

Покупали дорогие товары за деньги обманутых людей. В Гомеле задержали двоих парней 17 и 20 лет по подозрению в пособничестве кибермошенникам. Операция - совместная работа гомельских борцов с киберпреступностью с коллегами из Витебска, сообщили в МВД.



Все началось с того, что старший из молодых людей в интернете откликнулся на предложение о подработке: от него требовалось только скупать в онлайн-магазинах разные вещи, оплачивая их скомпрометированными банковскими картами, реквизиты которых передавал ему "наниматель". Для оформления и получения заказов ему нужны другие подставные лица, готовые предоставить свои персональные данные. Эту роль он предложил несовершеннолетнему знакомому.