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Оплачивали товары скомпрометированными банковскими картами - кибермошенникам из Гомеля грозит до 7 лет лишения свободы
Покупали дорогие товары за деньги обманутых людей. В Гомеле задержали двоих парней 17 и 20 лет по подозрению в пособничестве кибермошенникам. Операция - совместная работа гомельских борцов с киберпреступностью с коллегами из Витебска, сообщили в МВД.
Все началось с того, что старший из молодых людей в интернете откликнулся на предложение о подработке: от него требовалось только скупать в онлайн-магазинах разные вещи, оплачивая их скомпрометированными банковскими картами, реквизиты которых передавал ему "наниматель". Для оформления и получения заказов ему нужны другие подставные лица, готовые предоставить свои персональные данные. Эту роль он предложил несовершеннолетнему знакомому.
Гомельчанин находил людей, которые предоставляли свои персональные данные для оформления заказа и забирали покупки в пунктах выдачи. В последующем ценные вещи перепродавались на различных интернет-площадках. Половина суммы от продажи шла организатору преступной схемы, другая доставалась в качестве зарплаты. 20-летний гомельчанин совершил махинации по двум картам на общую сумму больше 9 тыс. рублей. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.
Уголовное дело возбуждено по статье "Хищение имущества путем модификации компьютерной информации в крупном размере". Правоохранители проверяют фигурантов на причастность к аналогичным преступлениям, устанавливаются и иные возможные соучастники, которые оформляли на себя покупки.
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