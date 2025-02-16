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Оплачивают ли уже белорусы услуги ЖКХ на 100 %, рассказал Вежновец
Правительство приняло решение об изменении тарифов на 2025 год. Оплачивают ли уже белорусы услуги ЖКХ на 100 %, спросили у первого замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Ивана Вежновца.
"В целом уровень возмещения за 2024 год мы пока не можем фактически сказать, потому что будут подведены итоги работы и бухгалтерские балансы сведены только в I квартале, так предусматривает законодательство. Но мы прогнозируем уровень возмещения уже на 2025 год, исходя из факта 2023-го, оценки 2024 года, - отметил он. - И по нашим данным, уровень возмещения составляет 81,5 %. Соответственно, недоплата населением происходит по тепловой энергии. Все остальные услуги у нас уже давно вышли на уровень стопроцентного возмещения".
Сейчас повышение происходит для поддержания этого уровня, потому что затраты все равно растут, заработная плата растет, происходит обновление, соответственно увеличивается амортизация, пояснил первый заместитель главы МАРТ. "Это объективные процессы в любой сфере деятельности, не только в жилищно-коммунальном хозяйстве, в любой услуге, в любом товаре", - констатировал он.