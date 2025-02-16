Оплачивают ли уже белорусы услуги ЖКХ на 100 %, рассказал Вежновец

"В целом уровень возмещения за 2024 год мы пока не можем фактически сказать, потому что будут подведены итоги работы и бухгалтерские балансы сведены только в I квартале, так предусматривает законодательство. Но мы прогнозируем уровень возмещения уже на 2025 год, исходя из факта 2023-го, оценки 2024 года, - отметил он. - И по нашим данным, уровень возмещения составляет 81,5 %. Соответственно, недоплата населением происходит по тепловой энергии. Все остальные услуги у нас уже давно вышли на уровень стопроцентного возмещения".