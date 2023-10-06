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Оплата за жилищно-коммунальные услуги вырастет этой зимой в Беларуси
С учетом повышения стоимости на тепловую энергию с июня, цена за жилищно-коммунальные услуги, включая отопление, в стандартной двушке в 48 кв. м с двумя проживающими будет зимой около 153 рублей. В прошлом году эта сумма была примерно 140 рублей. В итоге в этом отопительном сезоне услуги ЖКХ подорожают на 9,3 %. Напомним, что в Беларуси уже долгое время действует правило: ежегодный рост тарифов - не более половины базовой в год. Сейчас она 37 рублей.
Фото из открытых интернет-источников
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