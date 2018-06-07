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Оплатить коммунальные услуги с помощью системы быстрого распознавания
Сообщение с QR-кодом. Уже в июне белорусы смогут оплатить коммунальные услуги с помощью системы быстрого распознавания. Чтобы воспользоваться сервисом, абонентам необходимо зайти в мобильное приложение банка, а затем поднести камеру телефона к коду. После этого на экране телефона появится личный счет и поле для введения показаний приборов учета воды. Такие новые возможности ускорят процесс поиска, обработки и оплаты жилищно-коммунальных услуг.
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