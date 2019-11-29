Оплатить проезд бесконтактной карточкой можно будет в следующем году

В следующем году оплатить проезд бесконтактной банковской картой можно будет и в наземном транспорте. Об этом на Минском транспортном форуме заявили представители банка - поставщика системы, которая уже два года успешно работает в метрополитене. Такой возможности оплатить проезд с помощью банковской карты или смартфона с нетерпением ждут пассажиры, которые иногда поневоле становятся зайцами. Еще одно ноу-хау - возможность пополнения проездных билетов в специальных терминалах. Сейчас Минсктранс договаривается о закупке такого оборудования.



Абсолютно все станции Минского метрополитена охвачены системой бесконтактной оплаты. Около 8 % всех пассажиров ежедневно пользуются именно таким способом оплаты проезда. По бесконтактному показателю минское метро находится в первой всемирной тройке рядом с такими городами, как Ванкувер и Лондон.



