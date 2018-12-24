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Оплатки - символ примирения и любви для католиков
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Это база, без которой все остальное невозможно - Лукашенко о безопасности
Как может пройти следующая конференция по безопасности? Формат предложил Президент Беларуси
Что замедляет переговорный процесс по Украине, рассказал Александр Лукашенко
Президент Беларуси предложил принять международный документ о киберненападении
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Коротченко: Авторитет Беларуси и Лукашенко придает дополнительный вес конференции по безопасности
Справедливость и равенство в образовании - 31 октября "На контроле Президента"
Пономарева: Беларусь и Россия - ядра притяжения в Евразии
Голубничий: Евразийская безопасность - это про мир, а Беларусь - мирная страна
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В Испании мобилизовали более 2 тыс. военнослужащих для ликвидации последствий ливней и наводнений
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
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Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов