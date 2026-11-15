Опора страны: 229 тыс. человек трудятся в сельском хозяйстве Беларуси

Кто же он современный работник сельского хозяйства? За привычными продуктами на столах стоит труд огромной армии специалистов - от механизаторов до технологов перерабатывающих цехов.

И сегодня есть повод присмотреться к портрету тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны.

В 2025 году в сельском хозяйстве трудились 229 тыс. человек - это более 6 % от всех работающих в стране. Один из самых многочисленных отрядов работников. Средний возраст специалистов - почти 45 лет. За этой цифрой - опыт, знания и преемственность поколений.

Если говорить о гендерном составе, то здесь преобладают мужчины - их 62, 5%, женщин – 37, 5 %. При этом представительницы прекрасного пола успешно трудятся на самых разных участках - от полей до перерабатывающих цехов.

Отрасль гордится высоким уровнем подготовки кадров. Более трети работников имеют высшее или среднее специальное образование. Практически столько же, а именно чуть выше 34, 5 %, - специалисты с профессионально-технической подготовкой. Еще более 30 % - это работники со средним и базовым образованием. Такой сплав опыта и знаний позволяет аграриям уверенно смотреть в будущее и обеспечивать продовольственную безопасность страны.