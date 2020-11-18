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Оппозиционные телеграм-каналы не перестают подогревать и без того высокий градус протестов
Нападение на силовиков, угрозы в адрес их жен и детей, беспорядки на улицах и саботажи - так выглядит реальный радикализм в действии, но который отказываются видеть на Западе. Такой дефект зрения у офтальмологов называется дальнозоркостью. В мирный характер протестов в стране уже верится с трудом. А вот открытый террор становится очевиден. Оппозиционные телеграм-каналы не перестают подогревать и без того высокий градус протестов. Похоже, именно таким путем радикалы с якобы благородными порывами хотят построить новую Беларусь. И для наглядного примера - несколько сообщений.
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