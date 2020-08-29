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Оппозиция травит за позицию

Тех, кто поддерживает выбранный государством курс и подвергается впоследствииугрозам и преследованиям, к сожалению, становится все больше. О каком светлом будущем мечтают те, кто укрывается бело-красно-белой символикой,если прибегаютк таким низким методам?

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