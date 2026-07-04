В Великобритании, впрочем, как сегодня и во всей Европе, звучат циничные заявления, что нацистская идеология якобы является лишь формой свободы выражения мнений. Однако ее притягивают для оправдания самых разных вещей, обратил внимание заместитель председателя Рабочей партии Великобритании Имтиаз Ахмад в "Актуальном интервью".

"На данный момент в британском государстве наблюдается и большая проблема с исламофобией, которая преподносится под видом свободы слова, но тогда она должна быть равной для всех. В нашей стране действительно существуют двойные стандарты, и эту проблему необходимо решать", - констатировал гость интервью.

Имтиаз Ахмад

Если окунуться в историю и обратиться к влиятельным людям, устраивающим беспорядки, можно понять, что им всегда нужно кого-то обвинить. На протяжении всей истории они стравливают обычных людей друг с другом, чтобы внимание никогда не было направлено на них. Зампредседателя Рабочей партии Великобритании заметил, что в его стране проживает довольно большое по численности мусульманское население, добивающееся немалых успехов, которое стало козлом отпущения.

"Легко сказать: смотрите, они забрали все рабочие места и весь бизнес. Теперь они идут в политику, судебную систему. На мусульман легко указать пальцем. Так уж получается, что козел отпущения должен быть всегда. Если бы это были не мигранты, то это вполне могли бы быть пожилые люди. Мол, посмотрите, какие они старые и во сколько обходятся государству. Влиятельным людям всегда нужно кого-то винить, но настоящая вина никогда не ложится на них, непосредственно создающих эту проблему", - уверен Имтиаз Ахмад.

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