Определено нижнее пороговое значение отметок по ЦТ

Министерство образования сегодня сообщило даты централизованного тестирования. Так, первое ЦТ по белорусскому языку сдают 11 июня. Каждый последующий тест - через день. Сезон ЦТ-2019 завершится испытанием по всемирной истории 1 июля. Регистрация в пунктах проведения будет открыта со 2 мая по 1 июня.



Известно и нижнее пороговое значение отметок по ЦТ. Так, по русскому и белорусскому языкам - неудовлетворительными считаются результаты от 0 до 9-ти баллов. По математике, физике, химии и биологии - нужно набрать не менее 19-ти. По остальным предметам проходной балл начинается с 25-ти.