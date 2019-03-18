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Определено нижнее пороговое значение отметок по ЦТ
Министерство образования сегодня сообщило даты централизованного тестирования. Так, первое ЦТ по белорусскому языку сдают 11 июня. Каждый последующий тест - через день. Сезон ЦТ-2019 завершится испытанием по всемирной истории 1 июля. Регистрация в пунктах проведения будет открыта со 2 мая по 1 июня.
Известно и нижнее пороговое значение отметок по ЦТ. Так, по русскому и белорусскому языкам - неудовлетворительными считаются результаты от 0 до 9-ти баллов. По математике, физике, химии и биологии - нужно набрать не менее 19-ти. По остальным предметам проходной балл начинается с 25-ти.
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