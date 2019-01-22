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Определены лучшие инициативы, которые Минск представит на республиканском конкурсе "100 идей для Беларуси"

Инновационные, социальные и экологические проекты на пользу стране. В столице определены лучшие инициативы, которые Минск представит на республиканском конкурсе "100 идей для Беларуси".

Шесть победителей из полутысячи кандидатов. Впервые в истории конкурса еще двадцать проектов попадут в финал. В ближайшие дни у юных разработчиков мастер-классы в бизнес-школе. С авторами стартапов встретилась Юлия Токарь.

Инициативная команда студентов БГУИР, радиотехнического колледжа и волонтеров общественного объединения "Открытие" начала разрабатывать навигатор для маломобильных людей. Это приложение к смартфону, где улицы Минска, пешеходные и подземные переходы, торгово-развлекательные центры обозначены определенным цветом - по шкале доступности для людей с физическими ограничениями. Таким образом навигатор проложит максимально удобный маршрут. Правда, пока в Минске улиц, где на коляске можно самостоятельно передвигаться, очень мало. Эта разработка вошла в список лучших из сотни идей для Беларуси. На городском конкурсе определили шесть победителей из полутысячи кандидатов. Впервые еще двадцать проектов попадут в финал. В ближайшие дни для них начнутся мастер-классы в бизнес-школе.

От идеи до бизнеса. Вот так актуальная инициатива может превратиться в прибыльный проект, который не только улучшает инфраструктуру города, позволяет его молодым предпринимателям зарабатывать. Организаторы конкурса стремятся, чтобы выставка "100 идей для Беларуси" стала настоящим бизнес-форумом для молодежи.

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