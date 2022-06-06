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Определены новые векторы белорусско-казахстанского сотрудничества
Минская область и регионы Казахстана активизируют торгово-экономические отношения. По итогам визитов в Нур-Султан и Караганду делегация из промышленников и руководство центрального региона во главе с губернатором Александрам Турчиным привезла 10 контрактов на общую сумму более 14 миллионов долларов.
Среди наших предприятий-экспортеров - холдинг "Первый молочный ", Слуцкий сыродельный комбинат, "Амкодор". В целом повышенный интерес к белорусской продукции деревообработки и агропромышленного комплекса.
Исходя из тех объемов, которые были подписаны и законтрактованы в ходе этого двухдневного визита, мы можем говорить о высоком интересе наших партнеров к продукции АПК Минской области. Есть и тема "Амкодора". Сегодня предприятие активно развивает производство лесной, коммунальной, сельхозтехники. А в Казахстане реализуется ряд государственных программ по этим направлениям. У "Амкадора " есть там представительство, но хотелось бы нам там более углубленной интеграции в Республике Казахстан.
По итогам прошлого года товарооборот Минской области с Казахстаном превысил один миллиард долларов. В импорте преобладают металлы, а также фрукты. В азиатскую страну мы также продаем автомобили, мебель и медицинские препараты.
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