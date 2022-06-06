Определены новые векторы белорусско-казахстанского сотрудничества

Исходя из тех объемов, которые были подписаны и законтрактованы в ходе этого двухдневного визита, мы можем говорить о высоком интересе наших партнеров к продукции АПК Минской области. Есть и тема "Амкодора". Сегодня предприятие активно развивает производство лесной, коммунальной, сельхозтехники. А в Казахстане реализуется ряд государственных программ по этим направлениям. У "Амкадора " есть там представительство, но хотелось бы нам там более углубленной интеграции в Республике Казахстан.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома