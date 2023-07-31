Определены случаи, когда придется возместить господдержку на строительство жилья

Так, господдержка гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и направленным на строительство по месту военной и государственной гражданской службы, работы в госоргане, предоставляется только при условии последующей отработки не менее 10 лет. При несоблюдении этого условия гражданин обязан будет возместить оказанную ему и членам его семьи государственную поддержку. При этом возмещение будет осуществляться только в случае увольнения по собственной инициативе или дискредитирующим обстоятельствам.