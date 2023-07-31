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Определены случаи, когда придется возместить господдержку на строительство жилья
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который определяет случаи, когда придется возместить господдержку на строительство жилья.
Так, господдержка гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и направленным на строительство по месту военной и государственной гражданской службы, работы в госоргане, предоставляется только при условии последующей отработки не менее 10 лет. При несоблюдении этого условия гражданин обязан будет возместить оказанную ему и членам его семьи государственную поддержку. При этом возмещение будет осуществляться только в случае увольнения по собственной инициативе или дискредитирующим обстоятельствам.
Указом также определяется перечень категорий граждан, на которых не распространяется требование о возмещении оказанной господдержки: многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, граждане, достигшие пенсионного возраста или выслуги лет, уволенные по состоянию здоровья.
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