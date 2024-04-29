Определены сроки проведения вступительной кампании 2024 в вузы

Постановлением Министерства образования от 8 апреля № 40 определены сроки проведения в 2024 году вступительной кампании для получения высшего образования, сообщаетНациональный правовой интернет-портал.



Для получения общего высшего и специального высшего образования в учреждения высшего образования (УВО) с 12 по 17 июля принимают документы в государственных УВО за счет бюджетных средств и на платной основе. С 12 по 19 июля принимают документы желающих обучаться на очной (дневной) форме по направлениям образования "Сельское хозяйство", "Ветеринария", "Рыбное хозяйство" и "Охрана труда" (за счет бюджетных средств и на платной основе). В эти же сроки принимаются документы по всем специальностям в Военной академии, Академии МВД, Могилевском институте МВД и Институте пограничной службы Республики Беларусь, а также на военных факультетах и военном институте без права юридического лица в УВО за счет бюджетных средств. С 15 ноября по 5 декабря принимают документы у поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.



Лица, изъявившие желание поступить в УВО для получения высшего образования на платной основе, не сдающие вступительные испытания в УВО, подают документы в следующие сроки: с 12 по 26 июля - в Университете гражданской защиты МЧС; с 12 июля по 2 августа - в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям; с 15 ноября по 5 декабря - в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля; с 12 июля по 1 августа - в иных УВО.



Срок подачи документов с 12 по 14 июля определен для выпускников профильных классов (групп) профессиональной направленности учреждений общего среднего образования, которые поступают в соответствии с абзацем двадцатым п.23 правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования. В этот же срок принимают документы у освоивших содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи в период пребывания в Национальном детском технопарке и поступающих в соответствии с абзацем четырнадцатым п.23 правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования.



С 27 июня по 1 июля подают документы лица, которые освоили содержание программы объединения по интересам с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины "Школа управления (общественно-гуманитарный профиль)", реализуемой Академией управления при Президенте Республики Беларусь в учебном году, который завершился в год приема, и поступающих в соответствии с абзацем двадцать первым п.23 правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования. С 27 июня по 1 июля также подают документы победители (дипломы I, II, III степени) университетских олимпиад, проведенных УВО в учебном году, при поступлении в эти УВО в соответствии с абзацем тринадцатым п.23 правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования.



Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний: с 18 по 20 июля - в Университете гражданской защиты МЧС, с 20 по 21 июля - на военном факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, с 18 по 25 июля - в иных УВО, с 20 по 25 июля - в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям, с 6 по 15 декабря - в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.



На места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования за счет средств бюджета, 2 июля зачисляются победители (дипломы I, II, III степени) университетских олимпиад при поступлении в соответствующие УВО и лица, освоившие содержание программы объединения по интересам с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины "Школа управления (общественно-гуманитарный профиль)", реализуемой Академией управления при Президенте Республики Беларусь. По 22 июля абитуриенты зачисляются в Военную академию, Институт пограничной службы, Университет гражданской защиты МЧС, на военные факультеты в УВО.



По 29 июля зачисление проходит в Академии МВД, Могилевском институте МВД, по 27 июля - в иных государственных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля), по 20 декабря - в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.



На места, установленные цифрами приема для получения высшего образования на платной основе, установлены следующие сроки зачисления абитуриентов: по 3 августа - в УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля); по 20 декабря - в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.



Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные УВО на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.



Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших на территории Украины, прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.



