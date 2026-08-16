Определили топ-5 экстремальных видов отдыха, которые выбирают белорусы

Прыжки с парашютом или с веревкой со 100-метровой башни, гонки на квадроциклах или эндуро, погружение вглубь самого большого верхового болота в Беларуси или сплавы на сапах и байдарках. Такой вид отдыха предпочитают те, кто любит испытывать себя на прочность и находится в поисках новых экстремальных ощущений. В нашей стране есть все необходимое для этого. Более того в Беларусь за адреналином приезжают гости из близкого и далекого зарубежья.

Корреспонденты "Первого информационного" провели свое расследование, какой вид экстрима пользуется наибольшей популярностью у белорусов? И составили свой "топ-5", ориентируясь в том числе и на личные ощущения. Результат смотрите 16 августа в программе "Главный эфир" на "Беларусь 1".