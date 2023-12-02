Определились все финалисты проекта "Фактор.by"

Определились финалисты "Фактор.by"! Одиннадцать вокалистов и впервые дуэт получили шанс спеть на всю страну в прямом эфире! Они заслуженно заняли свои "стулья" в полуфинале, так решили наставники.

Эмоциональную битву за выживание в проекте не прошел каждый второй. Три обладателя иммунитета от звезды - выбор Пригожина, Бузовой и Сереги еще на этапе телекастингов. Они снова доказали, что прошли мимо тренировочного лагеря не зря. Итак, команды укомплектованы. В игре остались только сильнейшие и преданные вокалу.

В команде Ольги Бузовой - блогер Алена Товстик, солист военного оркестра Алексей Будько и оперная певица Анастасия Малашкевич.



Обладатель "золотой звезды" - незрячий студент Даниил Савеня - остался в команде Сереги. Компанию ему составили певец из Москвы Ваагн Минасян и брат Руслана Алехно, 41-летний дизайнер Юрий Алехно. Это самый старший из финалистов.