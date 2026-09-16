Опрос: более 80 % респондентов в первую очередь чувствуют себя гражданами Беларуси

9 из 10 белорусов чувствуют себя в полной безопасности в нашей стране. Почти 90 % считают себя счастливыми и более 87 % доверяют Президенту.

Второй этап масштабного социологического исследования презентовали в Беларуси 16 сентября. То, как живут и что думают белорусы, судя по цифрам, не может не радовать: более 74 % респондентов с оптимизмом смотрят в будущее, а почти 90 % считают себя счастливыми.

В исследовании участвовали 2045 человек. По всем правилам социологии выборка формируется по строгим условиям. И речь здесь идет не о конкретных людях или их подготовленности, а о так называемой матрице социологических исследований. Если объяснять сложные научные термины – "генеральная совокупность", "выборка" и "репрезентативность" - простыми словами, то суть заключается в следующем.

Светлана Алейникова, доктор политических наук, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Если говорить образно, есть очень знаменитая фраза известного социолога Гэллапа. Он сказал: "Чтобы узнать вкус супа, мне не нужно съедать всю кастрюлю - достаточно одной ложки". Вот примерно так можно сказать и о выборке. Мы удовлетворяемся выборкой в 1500-1600 человек, и для исследования это расширенная выборка. Почему ее достаточно? Потому что это пропорция, которая высчитывается от общего количества людей в стране. И нет необходимости опрашивать всех - не нужно опрашивать 7 млн взрослого населения Республики Беларусь. У социологов есть понятие выборки как пропорции от общего количества. Если ее правильно рассчитать, то вполне достаточно 2 тыс. или даже 1,5 тыс. респондентов, чтобы получить результаты и затем спроецировать их на всю страну, на все общество".

Над исследованием работали специалисты Национальной академии наук и Белорусского института стратегических исследований. Проводили опрос в конце лета. По географии это было 99 населенных пунктов абсолютно во всех регионах страны. Среди опрошенных было больше 55 % женщин и больше 44 % мужчин. Брали разные возрастные группы, разный уровень образования и даже семейное положение.

Общественно-политическая тематика включала, конечно, и вопросы о том, как белорусы оценивают работу Президента. Подавляющее большинство граждан доверяет Александру Лукашенко и довольно тем, как развиваются регионы страны.

Вадим Елфимов, политолог, заведующий кафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

"На протяжении длительного времени все, что делает и говорит Президент, подтверждается практикой. Его слова всегда соотносятся с реальностью, и эта реальность становится лучше. Вывод очень простой: сегодня белорусы ценят безопасность, возможно, даже больше, чем другие аспекты. Безопасность - это фундаментальная база, которая дает возможность получать, развивать и улучшать все остальное. Не будет безопасности - не будет ничего. Белорусы - люди сведущие. Они смотрят на то, что происходит в мире, и неплохо в этом разбираются - в том числе благодаря нашим СМИ и тем разъяснениям, которые дает глава государства".

По мнению эксперта, результаты опроса подтверждают, что белорусы далеко не так прагматичны, как им порой приписывают. Он отметил, что если чистого прагматика можно привлечь материальной выгодой, то белорусский народ сбить с пути трудно, поскольку граждане ориентируются на истинные ценности - жизнь, мир и процветание, которые возможны только в условиях суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны.

Отдельно эксперты задавали вопросы об эффективности системы государственной власти в целом. Доверять или не доверять, люди решают через призму личной практики. Например, правительству доверяют больше 74 % белорусов. Как держится экономический курс - каждый оценивает, в том числе и глядя на свою зарплату.

Отдельный разговор про местные органы власти - вот это касание с государственностью. Помогли или нет, выслушали или нет, нашли время на личный прием или нет - во многом определяет социальную погоду в стране.

Виталий Пунченко, заместитель директора Белорусского института стратегических исследований:

"Как показал наш опрос, граждане предпочитают личное общение, особенно на местах. И это нормально, когда люди контактируют непосредственно с председателем райисполкома, с депутатами, с председателями местных советов. Но также нужна коммуникация - на нее есть запрос - и с нашими основными государственными институтами. Для этого инструменты есть, их нужно развивать и популяризировать. Мы увидели запрос на равноправный диалог и общение, отсюда и доверие в целом к тому курсу, который проводит наше государство. Если говорить о политических настроениях и общественно-политической ситуации глазами общества, то мы видим действительно радикальный сдвиг, перелом в сознании. Политика больше не воспринимается как некий выбор между курсами или путями развития. Наше общество в принципе понимает и видит горизонты, куда нужно двигаться".

Что бесспорно и так, даже без цифр. Цифры это только подтверждают, так это то, что мир для белорусов выступает базовой ценностью, и усилия Президента в его достижении высоко ценятся в обществе. Официальный Минск, его упор на дипломатию - не какие-то далекие решения для людей.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

"Люди видят все. И когда мы замечаем, что каждый день глава государства проводит те или иные мероприятия, что-то требует от чиновников, встречает представителей зарубежных делегаций, выезжает в регионы, то, хотим мы того или нет, в подавляющем большинстве понимаем: это титанический труд, который ведется по всем направлениям без выходных и отпусков. Это свидетельство и пример того, как вообще нужно работать. В повседневной практике мы часто привыкли ссылаться на нехватку каких-то ресурсов или отсутствие времени. Но посмотрите, как можно и нужно трудиться для того, чтобы действительно был результат. Поднять страну, гарантировать развитие промышленности, сельскохозяйственного производства, торговли, укрепить ее позиционирование и авторитет на международной арене - это титаническая работа".

Что еще из интересного? Социологи отметили рост доверия к Всебелорусскому народному собранию. Как работает ВНС, зачем нужен, какие решения принимает?

Положительно оценивают структуру 70,1 % респондентов. Милиции доверяют больше 73 %. В общественном транспорте чувствуют себя в безопасности больше 90 % респондентов и в безопасности в целом. Очевидно, это связанные между собой вещи, но мы часто про них забываем, потому что метро похоже на музей, автобусы с кондиционерами, зарядками, бесшумным ходом, безопасность на улицах в любое время дня и ночи, диалог с госорганами для нас абсолютная норма. И это есть понимание того, какова Беларусь сегодня.

Факт, что больше 80 % респондентов в первую очередь чувствуют себя гражданами Беларуси, только усиливает этот эффект мирного, управляемого и выстроенного для людей государства.