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Опрос - какие вопросы волнуют белорусов

Какие вопросы волнуют простых белорусов, узнали на улицах столицы (видео).

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