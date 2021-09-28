Опрос: Многие ли минчане сделали антиковидный укол?

Чтобы избежать попадания в больницу, медики напоминают о важности вакцинации. Это по-прежнему самый эффективный и действенный метод защиты! Вакцины в Беларуси достаточно. Более того, есть выбор: привиться можно "Спутником V", "Спутником Лайт" или китайским препаратом. Пункты вакцинации работают по всей стране. Только в столице их около сотни: привиться можно даже в метро. Многие ли минчане сделали антиковидный укол, мы спросили на улицах города (видео).