Оптимальные модели досудебного производства обсуждают в Минске

20 лет безнаказанно совершал преступления против половой неприкосновенности детей. В отношении фигуранта был возбужден ряд уголовных дел, разбирательства на финальном этапе. Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя СК Беларуси Алексей Волков на международной научно-практической конференции. Дело получило международный характер. Стало известно, что фильмы порнографического содержания с участием детей уходили за рубеж.



И сегодня тема форума в столице - формирование эффективной уголовной политики и оптимальной модели досудебного производства. Отметим, что в мероприятии участвуют представители из четырех стран.



Форум продлится два дня. Приглашенные спикеры рассмотрят вопросы уголовного права, процесса и криминалистики. Особый акцент на возможные пути оптимизации и рационализации уголовного процесса.