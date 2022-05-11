Оптовых наркокурьеров задержали в Минске - изъято более 1 кг опасного психотропного вещества

Оптовые наркокурьеры задержаны в Минске. У фигурантов изъято более килограмма особо опасного психотропного вещества. Операцию провели оперативники при силовой поддержке ОМОН. Как сообщается, двое минчан 20 и 22 лет официально работали на заводах в Минске. В качество хоббинаркодуэт забирал в пригороде столицы "клады", уже в съемной квартире зелье делили на мелкооптовые партии для розничных курьеров.



Дмитрий Усаров, замначальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

В целях конспирации меняли съемные квартиры перед каждой новой фасовкой. Известно, что младший из задержанных проработал на виртуальный наркомаркет менее двух месяцев. Начинал с небольших объемов, позже стал оптовым распространителем и вовлек в преступный бизнес своего знакомого. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.