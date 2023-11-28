Оптовый наркоторговец задержан в Барановичах

В Барановичах задержан очередной оптовый наркоторговец. Как сообщается, выйти на 22-летнего пинчанина, который распространял психотропы, удалось бойцам наркоконтроля из его родного города. Установлено: фигурант получал крупные партии "товара", делил на более мелкие и раскладывал в лесу в своем городе, а также в Барановичах и Бресте. Как правило, во время таких поездок дилеров и задерживают с поличным.