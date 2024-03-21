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Оптовый распространитель психотропов задержан в Могилеве

Полкилограмма психотропов изъято у наркодилера из Могилева. Это довольно крупный вес, поэтому, скорее всего, речь идет о так называемом оптовике - человеке, который забирает крупную закладку, делит ее и распространяет среди мелких закладчиков. Как правило, такие игроки остаются в тени и работают довольно аккуратно, но на этот раз бойцам наркоконтроля удалось выйти на след распространителя.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в составе организованной преступной группы. Грозит до 20 лет лишения свободы.

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