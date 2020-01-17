Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира

Согласно статистическому ресурсу "Нам-бео" лидером по индексу стоимости жизни стал Цюрих. Все места в первой пятерке заняли города Швейцарии. В десятку также вошли четыре города Норвегии и исландский Рейкьявик. Индекс стоимости жизни рассчитывается на основе покупательной способности населения и цен на питание, транспорт и коммунальные услуги. Всего в списке 440 населенных пунктов. Самым дорогим городом СНГ является Москва (251-е место). Минск оказался очень доступным - он расположился на 345-й строчке.