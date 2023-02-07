Опубликован состав комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. Соответствующая комиссия была образована указом №25 от 6 февраля текущего года.



В состав комиссии включены руководители государственных органов, парламентарии и представители общественных структур.Председателем является генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.У него на посту руководителя комиссиидва заместителя. ЭтоВалерий ГайдукевичиАлексей Стук, которые работают на постах заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности и заместителя генерального прокурора.

В числе остальных членов комиссии:

Григорий Азаренок - обозреватель политический дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение",

Сергей Алейник - министр иностранных дел,

Дмитрий Басков - заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию,

Владимир Басько - генеральный директор научно-технологической ассоциации "Инфопарк",

Елена Богдан - председатель комитета по здравоохранению Минского горисполкома,

Александр Богданович - председатель ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь",

Юрий Воскресенский - директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил",

Вадим Гигин - председатель правления республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание",

Александра Гончарова - председатель Центрального совета общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация",

Дмитрий Гора - председатель Следственного комитета,

Василий Гурский - главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси,

Олег Дьяченко - член Совета Республики Национального собрания, ректор государственного учреждения образования "Академия последипломного образования",

Наталья Карчевская - ректор учреждения образования "Белорусский государственный университет культуры и искусств",

Иван Кубраков - министр внутренних дел,

Анатолий Лаппо - председатель Государственного пограничного комитета,

Марина Ленчевская - депутат Палаты представителей Национального собрания,

Александр Маркевич - заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по национальной безопасности,

Марат Марков - председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал",

Игорь Маршалов - заместитель председателя Комитета государственного контроля - директор Департамента финансовых расследований,

Андрей Муковозчик - политический обозреватель учреждения Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня",

Евгений Пустовой - обозреватель политический дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение",

Иван Тертель - председатель Комитета государственной безопасности,

Анна Харута - заместитель председателя республиканского общественного объединения "Патриоты Беларуси",

Алексей Шваков - председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов,

Ольга Шпилевская - председатель общественного объединения "Белорусский союз женщин",

Иван Эйсмонт - председатель Национальной государственной телерадиокомпании.

Вкомиссию вправе обратиться желающие вернуться на родину граждане Беларуси, которые совершили в период с 1 января 2020 года до вступления в силу данного указа административные правонарушения или преступления протестной направленности, опасаются возвращения в страну в связи со своей возможной причастностью к совершению таких правонарушений, преступлений.

Соответствующие обращения могут быть направлены гражданами в срок до 31 декабря 2023 года в письменной или электронной форме с приложением необходимых документов.