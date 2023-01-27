Опять метель? Какая погода ожидает белорусов в выходные

Белорусов ждет снежная погода в выходные. В субботу на большей части страны - мокрый снег. На отдельных участках дорог - гололедица. Ночью - до минус 7, днем - до плюс 1. Осадки сохранятся и в первой половине новой недели. Среднесуточная температура составит от минус 3 до плюс 1.