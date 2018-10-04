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Опыт Академии МВД Беларуси представят делегациям правоохранительных вузов 6 стран

В Минске прошло заседание исполнительного комитета Международной ассоциации полицейских академий. Обсуждались вопросы повышения квалификации преподавателей в международных учебных центрах стран ассоциации.

INTERPA объединяет 72 вуза полицейского профиля. Ассоциация стала коммуникационной платформой для оперативников 57 стран.

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