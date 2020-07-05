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Опытные и серийные образцы от МАЗ, МТЗ, БелАЗ, "Амкодор" на выставке "Судьба гигантов"
Сколько нами сказано о том, как в 90-е буквально из небытия вернули отрасль машиностроения, о том, в каком ассортименте и какого качества производим сегодня технику, но то все слова. Ярчайший пример того, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, был продемонстрирован в эти дни на Октябрьской площади. Здесь выставили на всеобщее обозрение более 70 образцов белорусской техники.
Называется выставка "Судьба гигантов". В экспозицию вошли не только новинки отечественного производства, опытные и серийные образцы от МАЗ, МТЗ, БелАЗ, "Амкодор", но и первые модели, которые сошли с конвейеров легендарных предприятий в прошлом веке. Так менялась эпоха в продукции белорусских гигантов машиностроения. Совершенствование техники и технологий, а также масштабы конструкторских идей вызвали неподдельный интерес у детей и взрослых.
"Техника впечатляющая, красивая. Выставка прекрасная, я даже не видел такой техники, которую здесь увидел".
"Настроение отличное. Я приехал сюда, чтобы увидеть все шедевры белорусского производства. Больше всего мне понравились два электробуса".
"Конечно же, БелАЗы, потому что они большие и могут огромные грузы тягать".
"Поздравляем с Днем Независимости Беларуси! Из Узбекистана мы".
"БелАЗы, электробусы, вот эти самосвалы. Все понравилось мне".
Это лишь малая часть того, что сходит с конвейеров белорусских предприятий. Отдельная линейка была посвящена транспорту будущего - электрокарам. Сегодня в Беларуси сразу несколько предприятий - "Белкоммунмаш", МАЗ, "БЕЛДЖИ" - разрабатывают и выпускают электроавтомобили. В будущем инженеры и разработчики обещают представить грузовой автомобиль на электротяге.
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