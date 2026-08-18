Оранжевый уровень опасности из-за дождей и ветра объявлен в Беларуси на 18 августа

Погода в Беларуси резко меняет курс: на смену стабильному теплу приходят сильные дожди. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 18 августа. Причина - мощный циклон, который пришел на смену антициклону и принес обильные осадки.

Во многих регионах ожидаются сильные дожди, на юго-востоке - грозы и шквалы ветра с порывами до 20 метров в секунду. Температура днем составит от 14 градусов на северо-западе до 27 на юго-востоке.

В ближайшие дни погода будет нестабильной, но к выходным возможен возврат тепла. Спасатели призывают быть внимательными и избегать нахождения под деревьями и линиями электропередачи.