Оранжевый уровень опасности из-за ветра объявлен на 6 апреля в Беларуси
Автор:Редакция news.by
На большей части Беларуси 6 апреля ожидается сильный порывистый ветер - в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В Беларуси 6 апреля будет переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами с мокрым снегом. В дневные часы возможны грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории сильный порывистый.
Температура воздуха ночью составит плюс 2-8 градусов, днем 7-13 градусов выше нуля.
