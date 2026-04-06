Оранжевый уровень опасности из-за ветра объявлен на 6 апреля в Беларуси

На большей части Беларуси 6 апреля ожидается сильный порывистый ветер - в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.