Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен в Беларуси на 24 ноября

Синоптики предупредили белорусов о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении, пишетSputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в связи с тем, что утром и днем в четверг 24 ноября во многих районах Гомельской области будет гололед, а на дорогах гололедица.



В МЧС отмечают, что при таких погодных условиях может нарушиться электроснабжение и оборваться линии связи и электропередач. Гололедица также затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма среди населения.



По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. Днем на большей части территории страны пройдет в основном снег, а по юго-востоку - с дождем. В отдельных районах возможен слабый туман. Ветер ожидается восточный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -4 до +1°С.



Что касается прогноза погоды на ближайшие дни, то в пятницу и субботу временами будут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах - туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в эти дни составит от -7°С ночью до +2°С в дневные часы.



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