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Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси на 3 июня
Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси на 3 июня, в отдельных районах прогнозируются сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы. При грозах в отдельных районах ожидаются сильные ливни, град. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла, днем плюс 20-26 градусов.
Фото: БЕЛТА
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