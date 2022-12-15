Оранжевый уровень опасности из-за сильного снега продлен в Беларуси на 16 декабря, сообщает БелТА со ссылкой на Республиканскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно, ночью с прояснениями. Утром и днем на большей части территории прогнозируется снег, мокрый снег, днем по югу страны во многих районах сильный снег, местами метель. Ночью и утром в отдельных районах туман. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, по югу страны порывы усилятся до 14 м/с.