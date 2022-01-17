3.73 BYN
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси | 17.01.2022
Возвращение штормового сильного ветра. Оранжевый уровень опасности объявлен в столице и области на сегодня и завтра.
По прогнозам синоптиков, порывы будут достигать 24 метров в секунду. В отдельных районах до 27. При этом сохранится метелица, а на дорогах гололедица. Завтра днем столбики термометров покажут 0 - минус 6. Ночью от 4 до 9 мороза.
Сильный ветер сохранится до конца недели
Шквалистые порывы ветра до 20 метров в секунду сохранятся до выходных. Сотрудники МЧС и ГАИ напоминают о правилах безопасности: не парковать автомобили около деревьев, двигаться по трассам с максимальной осторожностью, обходить шаткие здания с неустойчивой кровлей.