По прогнозам синоптиков, порывы будут достигать 24 метров в секунду. В отдельных районах до 27. При этом сохранится метелица, а на дорогах гололедица. Завтра днем столбики термометров покажут 0 - минус 6. Ночью от 4 до 9 мороза.