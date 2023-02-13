3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 14 февраля
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 14 февраля, сообщает БелТА.
Во вторник будет переменная облачность. Ночью и утром по востоку пройдут кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег, слабый гололед. Днем будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем по восточной половине страны порывы усилятся до 15-20 м/с. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.
Температура воздуха ночью составит до минус 3 - плюс 3 градусов. Днем ожидается 0 - плюс 6 градусов.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов