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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 20 января
Вместо крещенских морозов сильный ветер! Порывы до 20 метров в секунду ожидаются завтра в столице и Минской области. Объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью и утром кратковременные осадки - снег и мокрый снег. Возможна слабая вьюга, местами гололедица. Ночная температура от нуля до минус пяти градусов. Днем от трех мороза до двух со знаком плюс. Кстати, теплее всего на Крещение было 15 лет назад: в столице воздух прогрелся до плюс восьми градусов. Минусовый рекорд же фиксировали в 1968 году - почти 26 мороза.
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