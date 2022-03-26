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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 26 марта

В Беларуси сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Местами порывы ветра будут достигать 24 м/с. Плюс мокрый снег и дождь. Такой характер погоды сохранится до понедельника.

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