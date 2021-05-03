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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 3 мая

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Удар циклона, который движется со стороны Атлантики на Россию, уже накануне вечером на себе ощутили жители страны. На многие районы обрушился шквалистый ветер и проливные дожди. Из-за непогоды в Брестской области были обесточены населенные пункты. Сегодня по стране ожидаются еще и грозы. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Днем будет не выше 10 тепла. Прогнозы синоптиков неутешительны - прохладная ненастная погода будет всю неделю.

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