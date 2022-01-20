Оранжевый уровень опасности на ближайшие дни объявлен Минске

Дорожные службы столицы работают в усиленном режиме круглосуточно. На уборке снега и обработке улиц противогололедной смесью ежедневно работает около 600 единиц спецтехники. Расчисткой тротуаров и придомовых территорий занимаются специалисты коммунальных служб - более 700 уборщиков. Снег свозят на 9 площадок временного складирования, а также на снегоплавильный пункт. С начала зимы с улиц столицы вывезено более 20 тысяч кубов. В Минске продолжается ликвидация последствий ветряной стихии. Так, в Советском районе восстанавливают остановки общественного транспорта, в том числе и планово.