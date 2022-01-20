Оранжевый уровень опасности на ближайшие дни объявлен Минске
Дорожные службы столицы работают в усиленном режиме круглосуточно. На уборке снега и обработке улиц противогололедной смесью ежедневно работает около 600 единиц спецтехники. Расчисткой тротуаров и придомовых территорий занимаются специалисты коммунальных служб - более 700 уборщиков. Снег свозят на 9 площадок временного складирования, а также на снегоплавильный пункт. С начала зимы с улиц столицы вывезено более 20 тысяч кубов. В Минске продолжается ликвидация последствий ветряной стихии. Так, в Советском районе восстанавливают остановки общественного транспорта, в том числе и планово.
Метель, гололедица и сильный ветер. На ближайшие дни в Минске объявлен оранжевый уровень опасности из-за сложных погодных условий. 20 и 21 января порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
Нестабильными будут и температурные показатели. Днем ожидается от плюс 1 до минус 5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 7 мороза.