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Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси

Из-за тумана объявлен оранжевый уровень опасности и в Беларуси. На дорогах снизится видимость, что может привести к затруднению движения транспорта. Увеличится и вероятность ДТП. Будьте аккуратны! Сегодня почти везде пройдут дожди. Будет тепло - до плюс 14.

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