Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси на предстоящие выходные

Оранжевый уровень опасности из-за густого тумана объявлен в Беларуси в выходные. Местами по стране ожидается и первый гололед: водителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах. Завтра по всей территории дождь и мокрый снег. Днем - до 8 тепла, ночью - от минус 3 до плюс 4.



В начале следующей недели также похолодание: днем - до минус 4, ночью - до 12 мороза.