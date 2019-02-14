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Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси на завтра

Ожидаются осадки и до 6 тепла. Однако синоптиков больше всего беспокоит густой туман и сильная гололедица. Ночью температура понизится до 6 мороза.

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