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Оранжевый уровень опасности из-за ветра объявлен в Беларуси

Сегодня во второй половине дня и в ближайшие двое суток порывы будут достигать 14 метров в секунду. Завтра на большей части страны дожди. Максимальная температура - 9 градусов тепла.   

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