Оранжевый уровень опасности из-за ветра объявлен в Беларуси

. Объявлен оранжевый уровень опасности. Утром и днем во многих районах страны порывы могут достигать 18 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Соблюдать скоростной режим и дистанцию рекомендует в таких условиях водителям ГАИ. Не стоит забывать и о техническом состоянии машины. Перед поездкой советуют прогреть транспорт. Предельно внимательными следует быть и пешеходам.

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:

"Необходимо быть внимательными, подъезжая к пешеходным переходам, держать ногу на педали тормоза для того, чтобы в любой момент можно было остановить транспортное средство. Кроме этого, при совершении маневров не нужно делать резких движений. И тормозить, не выключая передачу. Это поможет больше контролировать свое транспортное средство".