3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Оранжевый уровень опасности из-за ветра объявлен в Беларуси
. Объявлен оранжевый уровень опасности. Утром и днем во многих районах страны порывы могут достигать 18 метров в секунду. На дорогах гололедица.
Соблюдать скоростной режим и дистанцию рекомендует в таких условиях водителям ГАИ. Не стоит забывать и о техническом состоянии машины. Перед поездкой советуют прогреть транспорт. Предельно внимательными следует быть и пешеходам.
Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
"Необходимо быть внимательными, подъезжая к пешеходным переходам, держать ногу на педали тормоза для того, чтобы в любой момент можно было остановить транспортное средство. Кроме этого, при совершении маневров не нужно делать резких движений. И тормозить, не выключая передачу. Это поможет больше контролировать свое транспортное средство".
Плохая видимость и гололед спровоцировали всплеск аварий в стране. Только за сутки произошло 355 ДТП, в которых 2 человека погибли и 14 получили травмы.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов